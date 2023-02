ASSE - Mercato : Krasso lâche une énorme info sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

On pensait le dossier clos. Et ni le joueur, ni l'ASSE, avaient d'ailleurs communiqué sur le sujet d'une éventuelle prolongation de contrat. C'est désormais chose faite. Car face aux journalistes, et à deux jours de la venue de Dijon dans le chaudron (15 heures, samedi), Jean-Philippe Krasso, l'attaquant des Verts libre au mois de juin prochain, a été très clair sur son avenir.

Rien n'est fait, mais il ne s'interdit pas de prolonger au sein du club stéphanois dans les prochaines semaines. Propos retranscrits par le compte twitter du Progrès. "Les négociations sur ma prolongation sont au point mort même si je n'exclus pas de prolonger. Je me concentre sur le terrain et le maintien. Mon agent gère le dossier."