ASSE - Mercato : Krasso, les dessous de son départ

Prêté au Mans à l'hiver 2021, Jeah-Philippe Krasso avait inscrit 5 buts en National. Prêté à l'AC Ajaccio à l'hiver 2022, il avait inscrit 4 buts en L2, participant à la montée du club corse. C'est à son retour de prêt, l'été dernier, que l'ASSE lui a fait une première proposition de prolongation, son contrat arrivant à expiration en juin 2023. Mais alors que Krasso touchait 17 000 € par mois, le club ne lui a proposé que 20 000 €. Après son début de saison canon, il est revenu vers lui en novembre en lui proposant 45 000 € par mois... avant de signer Gaëtan Charbonnier quinze jours plus tard pour près de 100 000 € par mois. Un manque de considération qui a incité Krasso et son agent, Alexandre Reta, à repousser la dernière offre du club, nettement plus importante, pour privilégier celle de l'Etoile Rouge de Belgrade.

La Ligue des champions a pesé dans sa décision

Le joueur a privilégié le projet de l'Etoile Rouge car la perspective de découvrir la Ligue des champions le fait rêver. Et il est écrit qu'il disputera cette compétition car son club est qualifié directement pour la phase de poules de la C1 pour la saison 2023-2024 en raison de l'exclusion des clubs russes. Jusqu'ici, le champion de Serbie devait passer par les barrages et ces trois dernières saisons, l'Etoile Rouge avait échoué aux portes de la phase de groupes, éliminée par les Chypriotes de l'Omonia Nicosie, les Moldaves du Sheriff Tiraspol, et les Israéliens du Maccabi Haïfa. En 30 ans, depuis la création de la C1, l'Etoile Rouge n'a disputé l'épreuve que deux fois. Le club serbe avait remporté la Coupe des clubs champions en 1991, en battant Marseille en finale. « Selon moi, ça a été la finale la plus moche de l’histoire de la Coupe des champions », avait commenté le regretté Sinisa Mihajlovic...