ASSE - Mercato : Krasso, les dessous de son départ à Ajaccio

Auteur d'1 but en 16 matches cette saison, Jean-Philippe Krasso (24 ans) a été prêté par l'ASSE à l'AC Ajaccio, qui vise la montée en L1 cette saison. L'attaquant avait déjà été prêté l'hiver dernier, au Mans (National), où il avait inscrit 5 buts. « Il a de la puissance, il est capable de caler le ballon, de faire monter le bloc, d’éliminer… c’est un profil complet. Il est prêt physiquement, on est très contents de le faire signer compte tenu de nos absences », s'est réjoui Olivier Pantaloni, le coach de l'ACA.

« Le challenge de l'ACA correspondait tout à fait à ce que je recherchais »

Krasso a été conseillé par Johan Cavalli, le coordinateur sportif du club corse. « C’est un joueur que je suis depuis longtemps, a expliqué l'ancien milieu de terrain. Aujourd’hui l’opportunité fait que nous en avons besoin et que lui a besoin de temps de jeu. Plusieurs clubs souhaitaient le recruter, il a choisi l’ACA. En plus de son côté athlétique, il a de la finesse et un bon pied gauche. Il est aussi rapide balle au pied. Vous pourrez le découvrir. JP est prêté 6 mois sans option d’achat ». Un choix dont le principal intéressé s'est expliqué. « Beaucoup de monde dans mon entourage m’a dit du bien de l’AC Ajaccio comme Xavier Collin que j’ai connu à Épinal. Je suis heureux de rejoindre le club, qui est d’un très bon niveau, j’espère pouvoir aider l’équipe et avoir du temps de jeu car je privilégie le jeu. Je me projette sur le court terme pour le moment. Le challenge de l'ACA correspondait tout à fait à ce que je recherchais», a confié l'attaquant, sous contrat à l'ASSE jusqu'en juin 2023. Après Ignacio Ramirez, dont le prêt a été cassé mi-janvier, et qui a rejoint le Nacional Montevideo, Krasso est le 2e avant-centre qui quitte l'ASSE cet hiver. Le 3e depuis le début de la saison avec le prêt de Charles Abi à Guingamp. Interrogé sur une éventuelle clause dans le prêt de Krasso lui interdisant de jouer contre les Verts en cas de barrages entre l'ASSE et l'AC Ajaccio, en fin de saison, Loïc Perrin a eu cette réponse : « Il n'y aura pas de barrages entre l'ASSE et l'ACA. Mais oui, c'est prévu. »

