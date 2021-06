ASSE – Mercato : Krasso veut parler avec Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

6 matches, 0 but : les débuts de Jean-Philippe Krasso en L1 avec l'ASSE ont été compliqués, mais l'ancien joueur d'Epinal s'est refait une santé du côté du Mans où il a inscrit 5 buts lors de son prêt, en National. Alors que les Verts reprennent l'entraînement lundi prochain, l'ancien joueur d'Epinal (23 ans) a évoqué son avenir dans L'Echo Républicain. « Je suis revenu à Saint-Etienne, j’ai encore deux ans de contrat, a-t-il expliqué. La reprise, c’est le 28 juin. On va repartir au combat ! Pour l’heure, un nouveau prêt n’est pas acté. Je vais discuter avec le coach, ce qu’il a comme projet avec moi, savoir ce qui est le mieux pour ma progression. Il y a encore deux mois et demi avant la fin du mercato... »

« Le bilan de mon prêt au Mans est positif »

L'attaquant est aussi revenu sur son arrivée dans Le Forez... « Quand j’ai signé à Saint-Étienne, je venais avec l’ambition d’essayer de m’imposer. J’ai joué quelques matches, deux fois titulaire contre Nice et Strasbourg. Souvent dans le groupe. Mais, à un moment, j’étais à la recherche de temps de jeu car, quand on ne joue pas, on manque de sensations. J’ai donc demandé à être prêté. J’avais plusieurs choix et Le Mans s’est proposé. Je connaissais un peu le club, j’avais demandé conseil notamment à Denis Bouanga qui avait joué là-bas. Le bilan de mon prêt au Mans est positif personnellement avec 5 buts et 1 passe décisive. » De quoi inciter Puel à lui offrir une seconde chance ? « Mes objectifs à moyen, long terme ? Progresser pour gagner ma place en Ligue 1. Aller le plus haut possible ! », a glissé Krasso.