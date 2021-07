ASSE - Mercato : Mirallas de retour chez les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

Passé par Everton, la Fiorentina ou encore l’AS Saint-Etienne, Kevin Mirallas est en quête d’un nouveau challenge. L’attaquant de 33 ans, invité de BeIN Sports cette semaine, a notamment évoqué son avenir et avoué qu’il aimerait revenir en France. Le joueur lancé en professionnel par Claude Puel n’a pas hésité à faire un appel du pied aux Verts !

"On attend la bonne offre, le bon projet. Je laisse mes agents travailler là-dessus, ils savent de quoi j'ai envie. On verra ce qui va s'offrir à moi. Il y a déjà pas mal de pistes. Un retour en France n'est pas à exclure. J'aime le pays, il y a de belles pistes en France. Ça c'est toujours bien passé. Même à Saint-Etienne, même si cela s'est mal terminé. Ça reste une superbe aventure et c'est un club que je porte en moi. C'est un club prestigieux, en plus il y a Claude Puel. Lui pourrait me faire revenir là-bas et le fait qu'il y a quelque chose d'inachevé", a indiqué le Diable Rouge.

📺 #SalonVIP



🇧🇪🎙 Kevin Mirallas sur son avenir : "J'attends la bonne offre, le bon projet. Je ferais un choix pour ma famille !" pic.twitter.com/iJbmnPcPqA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2021