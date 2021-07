ASSE - Mercato : l'Argus été 2021 des joueurs de Claude Puel (1/2)

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Gardiens :

Etienne Green (20 ans)

Prolongé jusqu'en juin 2024, le jeune gardien des Verts n'a certes pas beaucoup d'expérience dans un marché des gardiens qui est toujours particulier mais son très jeune âge, son probable statut de numéro et ses premiers matches prometteurs plaident pour lui. Valeur en hausse.

Estimation Transfermarkt : 3,5 M€

Estimation CIES : 4-7 M€

Notre estimation : 5 M€

Stefan Bajic (19 ans)

La vitrine des Jeux Olympiques, où il sera numéro 2 derrière Paul Bernardoni, peut lui servir même si, à un an de la fin d'un contrat (2022) qu'il ne prolongera probablement pas, il sera difficile de monnayer ses services. Le Mercato des gardiens est particulier et on imagine mal une belle offre tomber.

Estimation Transfermarkt : 1 M€

Estimation CIES : inférieur à 1 M€

Notre estimation : inférieur à 1 M€

Boubacar Fall (20 ans)

Numéro 4 dans la hiérarchie, le Sénégalais n'a aucune expérience du haut niveau. Difficile de monnayer ses talents malgré encore deux ans de contrat (2023).

Estimation Transfermarkt : 300 000€

Estimation CIES : N.A

Notre estimation : invendable

Défenseurs :

Harold Moukoudi (23 ans)

Sous contrat avec l'ASSE jusqu'en 2023, l'ancien Havrais a pour lui un an d'expérience en plus en Ligue 1 (26 apparitions) et il a l'avantage de plaire, de par son gabarit, au très lucratif marché anglais. Reste que sa présence annoncée à la CAN 2022 avec le Cameroun pourrait lui faire rater un gros départ.

Estimation Transfermarkt : 5 M€

Estimation CIES : 7-10 M€

Notre estimation : 5-8 M€

Timothée Kolodziejczak (29 ans)

Lié aux Verts pour encore une saison (2022), l'ancien joueur de Séville et de Tigres a pour lui son expérience mais il ne sort pas d'une immense saison dans le Forez et, avec son salaire important, il sera difficile d'espérer faire une grosse vente avec lui.

Estimation Transfermarkt : 4 M€

Estimation CIES : 1-2 M€

Notre estimation : inférieur à 3 M€

Saïdou Sow (19 ans)

Le jeune international guinéen est davantage un potentiel qu'un joueur fini (17 apparitions pour 1175 minutes en pro à l'ASSE). Même s'il a prolongé jusqu'en juin 2024, sa cote est très loin d'être optimale. Encore plus cette année avec la CAN en janvier. Le vendre cet été serait incontestablement gâcher une cartouche pour un élément promis à un transfert « à la Saliba – Fofana » dès lors qu'il s'imposera en tant que titulaire.

Estimation Transfermarkt : 2,5 M€

Estimation CIES : 10-15 M€

Notre estimation : 5-10 M€ (à l'instant t)

Yvann Maçon (22 ans)

L'ancien latéral de Dunkerque était sur la pente ascendante avant sa blessure en octobre dernier en équipe de France Espoirs. Aujourd'hui, parce qu'il doit revenir de sa rupture des ligaments, les clubs seront réticents à miser sur lui. L'ASSE aura donc tout le loisir de le promouvoir avec la fin de contrat de Mathieu Debuchy et c'est d'autant plus vrai qu'il a prolongé cet été (2024).

Estimation Transfermarkt : 3 M€

Estimation CIES : 1-2 M€

Notre estimation : 3-5 M€

Miguel Trauco (28 ans)

A un an de la fin de son contrat (2022), l'ASSE ne s'opposera pas au départ du latéral gauche péruvien, qui s'est bien relancé la saison dernière. Disposant de quelques courtisans dans des pays exotiques (Turquie) notamment, Trauco peut faire l'objet d'une petite plus-value par rapport à son arrivée pour moins de 1 M€.

Estimation Transfermarkt : 1,8 M€

Estimation CIES : 2-4 M€

Notre estimation : moins de 2 M€

Alexandros Katranis (23 ans)

A un an de sa fin de contrat, le latéral gauche grec ne rentre pas spécialement dans les plans de Claude Puel. Les Verts sont à l'affût de tout et il est assez probable qu'ils soient très exigeants pour céder l'ancien joueur d'Atromitos et Hatayspor.

Estimation Transfermarkt : 1,6 M€

Estimation CIES : N.A

Notre estimation : 0-1 M€

Gabriel Silva (30 ans)

Très souvent blessé et pas spécialement dans les priorités de Claude Puel, le Brésilien est encore là parce qu'il ne dispose pas d'un gros salaire. L'ancien de l'Udinese est invendable à deux ans de la fin de son bail (2023). En revanche, les Verts ne bloqueront pas son départ...

Estimation Transfermarkt : 1,5 M€

Estimation CIES : inférieur à 1 M€

Notre estimation : invendable

Alpha Sissoko (24 ans)

Davantage considéré par Claude Puel comme un « bouche-trou » qu'un joueur de la rotation, l'ancien joueur de Clermont et du Puy n'a pas assez joué (seulement 9 apparitions) pour qu'un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 fasse une offre digne de ce nom pour racheter sa dernière année de contrat.

Estimation Transfermarkt : 800 000€

Estimation CIES : inférieur à 1 M€

Notre estimation : invendable

Marvin Tshibuabua (19 ans)

Désormais lié aux Verts jusqu'en juin 2023, le défenseur orginaire de Lyon n'a disputé que 42 petites minutes avec l'équipe fanion en match officiel. Aujourd'hui, sa cote n'est pas optimale mais, avec un peu de temps de jeu, cela peut vite grimper.

Estimation Transfermarkt : 350 000€

Estimation CIES : inférieur à 1 M€

Notre estimation : inférieur à 1 M€

Mickaël Nadé (22 ans)

Auteur d'une belle saison à Quevilly en National 1 et à un an de la fin de son contrat (2022), le défenseur central plait à QRM qui aimerait bien le faire venir en Ligue 2. Même si l'ASSE réclame une indemnité symbolique, il est probable que le transfert se règle davantage sur une résiliation avec pourcentage à la revente.

Estimation Transfermarkt : 500 000€

Estimation CIES : N.A

Notre estimation : inférieur à 500 000€

