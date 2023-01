ASSE - Mercato : l’arrivée de Charbonnier crée déjà des remous

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Six mois avant la fin de son contrat avec l'AJ Auxerre, Gaëtan Charbonnier a quitté cet hiver le club bourguignon pour rejoindre l'ASSE. Le Stade Malherbe de Caen, qui était également sur les traces de l'ancien Montpelliérain, enrage après la signature de Gaëtan Charbonnier chez les Verts.

Podcast Men's Up Life

Charbonnier était beaucoup trop cher pour Caen

"Quand on voit Gaëtan Charbonnier à Saint-Etienne pour plus de 100 000 euros mensuels, on se dit qu’il faut sortir la planche à billets pour attirer un attaquant de ce calibre ? Exactement. Il faut sortir beaucoup d’argent. Et des fois, ça ne suffit même pas. On a eu des contacts avec Charbonnier. On a vu tout de suite que ce n’était pas pour nous. Les opportunités se font rares. Les joueurs intéressants n’ont pas forcément envie d’aller en Ligue 2. C’est un marché difficile", a déploré le directeur sportif caennais, Yohan Eudeline, pour le site Sport à Caen.

🚨ALERTE BUTASSE !🚨

SUIVEZ LE GUIDE !

🎙️- Denis Balbir : "Caen, c'est le point de l'espoir."

🗞 Retrouvez-nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/TMePmVuMhR — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 3, 2023

Pour résumer Six mois avant la fin de son contrat avec l'AJ Auxerre, Gaëtan Charbonnier a quitté cet hiver le club bourguignon pour rejoindre l'ASSE. Le Stade Malherbe de Caen enrage après la signature de l'ancien Montpelliérain chez les Verts.

Fabien Chorlet

Rédacteur