ASSE – Mercato : l'ASSE ciblerait le nouveau Didier Zokora !

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

Jérémie Janot ne l'a pas caché sur ses réseaux sociaux : Valenciennes-ASSE sera forcément un match particulier pour lui. Et sur Poteaux Carrés, l'actuel coach des gardiens de VA s'est prononcé sur l'arrivée de Matthieu Dreyer chez les Verts. « Je le connais bien. Je pense que c'est un excellent choix pour Sainté, a-t-il confié. Déjà, c'est un bon mec. Même si pour arrêter les ballons on s'en fout. C'est un bon gardien qui va apporter à Etienne Green. Je le connais bien parce que ce sont des profils qu'on étudie à Valenciennes. Quand Jérôme Prior est parti, on a regardé son profil. C'est une bonne pioche car c'est un gardien complet qui a bien roulé sa bosse. Il n'a jamais déçu là où il est passé. »

Kaba comparé au Maestro

Mais ce n'est pas tout. Janot s'est en effet prononcé sur Mohamed Kaba, le milieu de VA, pisté par l'ASSE. En osant une belle comparaison... « C'est un très très gros potentiel. J'ai eu la chance de jouer avec Didier Zokora, c'est le même niveau. Ce sont des profils similaires. C'est un bon garçon, formé à la maison. On forme bien à VA, on a un bon centre, très performant. C'est un super mec et un super joueur ! C'est un dragster ! Quand je le vois balle au pied, il fait des percées, j'ai l'impression de revoir Didier Zokora. C'est impressionnant. Alors, il a peut-être une dimension un peu moins technique ... et encore ! Mais il est beaucoup plus athlétique et physique. »