ASSE – Mercato : l'avenir de Krasso fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Il faut le garder

« Quand on fait l'état des lieux du secteur offensif de l'ASSE, comment ne pas souhaiter que Krasso reste ? En 9, en attendant d'éventuelles recrues, il n'y a plus que lui et Charles Abi ! Si Abi a montré ses limites en L1 comme en L2, Krasso, lui, n'a jamais vraiment eu sa chance à l'ASSE, et il a pu faire ses preuves en L2 en fin de saison dernière lors de son prêt à Ajaccio. Avec 4 buts et 2 passes décisives, l'ancien joueur d'Epinal s'est montré au niveau, il a joué un rôle essentiel dans l'accession de l'ACA. Pas étonnant que le club corse souhaite le garder.

Mais l'intérêt de l'ASSE n'est pas de le vendre. A un an du terme de son contrat, l'indemnité de transfert serait insignifiante, surtout que Krasso a un vrai rôle à jouer cette saison chez les Verts. Sa prestation à Dijon, dans le marasme ambiant, a confirmé ses dispositions. Avec sa technique, sa puissance, il peut être un bel atout, devant. A moins de voir débarquer deux renforts (renforts hein, et non recrues), je ne vois donc pas l'intérêt de le laisser filer. »

Laurent HESS



Le marché est roi

« Compte-tenu de ce qu'il montre, j'aimerais me montrer aussi catégorique que Laurent et dire qu'il faut garder Krasso à tout prix. Mais, dans cette ASSE sans le sou réduite à quémander la libératoire de joueurs moyens pour se bâtir un effectif de Ligue 2, il est difficile de cracher sur une rentrée d'argent. Surtout pour un joueur à un an de la fin de son contrat (2023). Oui, Jean-Philippe Krasso a montré l'an passé à Ajaccio et samedi dernier à Dijon qu'il était fait pour ce championnat et pouvait être un vrai renfort pour les Verts de Laurent Batlles. Oui, l'ancien Spinalien ne coûte pas grand chose en salaire (17 000€) et est arrivé pour presque rien, ce qui rendrait la pillule moins compliquée à avaler s'il part libre dans un an. Mais l'AS Saint-Etienne qui cherche à tout prix des liquidités pour recruter un ou deux attaquants va bien être obligé de céder les joueurs qui ont des offres.

Même si les dirigeants ligériens rêvent de réaliser plusieurs ventes à la Lucas Gourna-Douath, la réalité du marché reprend les doux rêveurs. S'il part en MLS à Los Angeles, Denis Bouanga ne rapportera pas 7-10 M€ mais 4-5 tout au plus. Il sera aussi compliqué d'avoir des exigences élevées pour Harold Moukoudi, Adil Aouchiche ou Yvan Neyou, vu leur rendement récent. Quant à Mahdi Camara, qui n'est pas spécialement en vente mais ne dit pas non à un départ, la décote s'observe aussi avec la descente en Ligue 2. Dans ces conditions, si une offre honnête tombe pour Krasso, il faudra l'étudier... »

Alexandre CORBOZ