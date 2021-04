ASSE – Mercato : l'avenir de Wahbi Khazri fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à Nîmes

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

« Non. Compte tenu des incertitudes financières pour le Mercato estival, il me semble opportun de refaire confiance à Wahbi Khazri pour sa dernière année de contrat. Car ce joueur possède une solide expérience en Ligue 1 et il s'est montré décisif lors de ces derniers matches ô combien cruciaux pour notre club. Même s'il a été mis à l'écart par Claude Puel, il a prouvé qu'il était déterminé à redevenir un joueur essentiel. Je suis persuadé qu'en retrouvant la confiance du coach, il peut réaliser une saison pleine tout en apportant son expérience aux jeunes. »

Jean-Louis, Valenciennes :

« Oui, ce serait aussi bien pour lui que pour le club. Khazri est un joueur inconstant. Il a perdu son football et n'a plus la même condition physique. Alors oui, il se réveille lors de cette fin de saison, à croire qu'il cherche à taper dans l'oeil des recruteurs... Il nous a marqué des buts importants, mais ce n'est pas assez pour le conserver. En plus, son salaire est trop élevé. »

Denis, Beugnâtre :

« Je suis assez partagé car Khazri est un joueur atypique. Lors des derniers matches, il apporte beaucoup et il fait la différence avec de magnifiques buts. À lui de continuer sur cette voie jusqu'à la fin de la saison. Mais sur la durée, son rendement est moins flatteur. Sachant que son salaire est élevé, s'il est sur la liste des transferts, ce ne serait pas incohérent. Après, tout dépend de sa motivation et des moyens dont disposera le club. »

Michaël, Yerres :

« Wahbi Khazri va contribuer au sauvetage du club dans ce sprint final. Il sort du lot lors des dernières rencontres, comme à Angers et Nîmes. Mais je pense que le club va faire le nécessaire pour s'en débarrasser cet été, car il ne lui reste plus qu'un an de contrat et parce que son salaire est trop conséquent par rapport aux finances actuelles. »

Pierre, Feurs :

« Pour moi non, car il peut encore apporter aux jeunes. Il faut le garder une saison supplémentaire. On voit qu'il est efficace en ce moment, qui plus est dans des matches importants. Maintenant, il faudra peut-être dégraisser les gros salaires et il en fait partie, ou alors revoir son contrat qui court jusqu'en 2022, mais il faut trouver une issue pour les deux parties. »

Damien, Fréjus Saint-Raphaël :

« Oui, car trop de non matches de sa part. Son salaire est trop élevé pour un joueur qui n'est pas régulier. Depuis qu'il est à ''Sainté'', il a eu beaucoup de trous d'air. C'est pourtant un joueur que j'adore. »

Amandine, Coutances :

« Non, il faudrait le garder encore un an. C'est un bon joueur, qui peut sortir des frappes de nulle part et les mettre au fond. Peut-être que ses derniers buts vont lui servir de déclic et que l'on va retrouver un Khazri plus décisif et enfin régulier. »