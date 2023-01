ASSE - Mercato : l'échec du dossier Ghoulam a créé une deuxième urgence hivernale chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si Laurent Batlles a fixé en priorité numéro 1 le recrutement d'un gardien à l'ASSE, le coach des Verts a récemment vu naître une « deuxième urgence hivernale » chez les Verts selon le Progrès de ce dimanche.

En effet, pensant pouvoir conclure la venue de Faouzi Ghoulam (libre), le club ligérien n'a pas hésité à laisser filer Yvann Maçon en prêt au Paris FC. Problème : Ghoulam n'a pas dit oui à l'offre de l'ASSE, lequelle était financièrement très décevante pour un joueur ayant fait de longues années à Naples et disposant d'autres pistes.

C'est donc avec le seul Léo Pétrot comme solution que Laurent Batlles se retrouve aujourd'hui alors que Gabriel Silva a, de son côté, été envoyé en réserve à six mois de la fin de son contrat. Si l'ancien Merlu fait de son mieux pour l'instant, comme on a pu le voir à Annecy et contre Caen, le défenseur central n'est pas un véritable spécialiste du poste. Après l'arrivée de Dennis Appiah pour combler le besoin à droite, la venue d'un latéral gauche est donc devenu un chantier plus prioritaire que celui du défenseur central.