ASSE - Mercato : l’espoir se renforce pour William Saliba ! 

Les débuts de William Saliba à Arsenal sont difficiles. Dernière couleuvre à avaler pour l'international U20 : les Gunners ne l'ont pas inscrit sur la liste d’Arsenal pour la Ligue Europa. Non convoqué par Mikel Arteta depuis le début de la saison, Saliba, qu'Arsenal n'avait pas libéré pour la finale de Coupe de France de l'ASSE (0-1) en juillet, vit de plus en plus mal la situation. Lundi, un nouveau prêt a capoté de justesse mais l'ASSE n'a pas renoncé à faire revenir l’intéressé dans le Forez.

Comme déjà expliqué ce week-end sur notre site, un nouveau prêt du joueur en janvier est déjà envisagé si le défenseur n'avait toujours pas les faveurs d’Arteta à Arsenal.. et s'il n'est pas prêté. Selon nos informations, Saliba et son agent ont fait savoir aux dirigeants stéphanois qu'ils partageaient leur volonté.

Saliba devrait rester à Arsenal jusqu'en janvier 2021

Sollicité par deux clubs de Championship, Brentford, Watford et Norwich, Saliba hésitait ce week-end à donner son accord pour un prêt. Il y a du nouveau dans ce dossier ce lundi puisque le Daimly Mail assure que Saliba devrait rester chez les Gunners « au moins deux mois et demi. » Une telle hypothèse laisserait donc encore de l’espoir pour un retour à Saint-Étienne en janvier 2021.