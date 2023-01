ASSE - Mercato : l'éventuel retour d'un défenseur est à oublier

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Lecteurs de But! Sainté, et de notre site, vous êtes souvent les premiers avertis des transferts au sein de l'ASSE. Et c'est d'ailleurs notre site qui vous avait révélé l'intérêt du club du Forez au sujet du gardien de Valenciennes, Gautier Larsonneur.

On le sait, les dirigeants stéphanois tentent à ce jour un gardien de but et un défenseur. Ainsi, le nom de Pape Abou Cisse (Olympiakos) était récemment revenu dans l'actualité, lui qui ne jour plus en Grèce et qui avait fait bonne impression lors de son passage, il y a plus d'un an et demi, alors que l'ASSE était encore dirigée par Claude Puel.

Selon RMC, cette piste est néanmoins à oublier, en raison des "prétentions salariales trop importantes du joueur." Dont acte.