ASSE - Mercato : l'identité du joueur visé par la perquisition a fuité !

Le Parisien a dévoilé qu'une perquisition avait eu lieu ce mardi dans les locaux de l'ASSE. Le club forézien a confirmé l'information via un communiqué, en expliquant : "L’AS Saint-Étienne confirme avoir reçu ce jour des policiers du Service Central des Courses et des Jeux dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Bobigny. À l’occasion de ces investigations, l'ASSE a remis aux enquêteurs les éléments qu’ils ont sollicités et répondu aux demandes. Le club a été entendu en qualité de témoin sur un dossier en lien avec l’exercice présumé illégal de la profession d’agent de joueur".

Ce dossier serait celui d'Adil Aouchiche. Selon RMC, la SCCJ viserait les transferts du meneur de jeu arrivé à Saint-Etienne à l'été 2020 à l'initiative de Claude Puel et de Billal Brahimi (OGC Nice). Dans les deux cas, les joueurs ne devraient pas avoir de problème. Ce sont surtout les intermédiaires qui sont visés.

Selon nos informations, les transferts d'Adil Aouchiche et de Billal Brahimi sont visés dans le cadre de cette enquête. — RMC Sport (@RMCsport) June 14, 2022

