ASSE – Mercato : l'impressionnante liste des partants potentiels de l'été 2021

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Les fins de contrat et fin de prêt

L'ASSE va prochainement devoir se pencher sur les joueurs en fin de contrat. Cela concerne plusieurs cadres comme Romain HAMOUMA (33 ans), Mathieu DEBUCHY (35 ans) mais également Kévin MONNET-PAQUET (32 ans) mais également des joueurs en fin de prêt comme Pape Abou CISSE (Olympiakos, 25 ans), Panagiotis RETSOS (Bayer Leverkusen, 22 ans) ou encore Anthony MODESTE (Cologne, 32 ans). Des joueurs dont les clauses libératoires sont aujourd'hui inatteignables pour les Verts. Sur ces six joueurs, un voir deux (au maximum) seront encore là en 2021-22.

Les éléments bankables pour redresser les finances

L'ASSE ne dispose pas de beaucoup de grosses valeurs marchandes et devra céder quelques éléments pour équilibrer ses comptes. Lucas GOURNA-DOUATH (17 ans) est la principale variable d'ajustement. Sa vente pour plus de 20 M€ pourrait donner de l'air aux finances ligériennes. Autre jeune susceptible de faire l'objet d'une offre intéressante : Aïmen MOUEFFEK (19 ans), dont le contrat expire en juin 2022 et qui tarde à prolonger. Situation contractuelle similaire pour Arnaud NORDIN (22 ans) qui peut rapporter un peu d'argent. S'ils n'ont pas brillé cette saison et que leur cote n'est pas optimale, Adil AOUCHICHE (19 ans) et Charles ABI (20 ans) peuvent intéresser des clubs. Plus expérimentés, Yvan NEYOU (24 ans), Harold MOUKOUDI (23 ans) et Denis BOUANGA (26 ans) sont aussi suivis même s'il est aujourd'hui difficile d'imaginer des clubs prêts à débourser plus de 10 M€ dans l'état actuel du marché avec la crise du Covid-19.

Les gros salaires à évacuer

Plus gros salaire de l'effectif (290 000€ brut par mois pour un contrat jusqu'en juin 2022), Wahbi KHAZRI (30 ans) sera invité à se chercher un nouveau club. Même situation pour Ryad BOUDEBOUZ (31 ans), bien trop payé par rapport à son statut (200 000€ brut par mois). Comptant parmi les six joueurs à plus de 100 000€ brut, Timothée KOLODZIEJCZAK (29 ans) ne sera pas retenu en cas d'offre. Pas plus que Miguel TRAUCO (28 ans) et Gabriel SILVA (29 ans), présents dans le Top 10 des salaires mais dont les situations contractuelles ne correspondent pas à la valeur de leurs performances...