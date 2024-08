ASSE Mercato : l'inquiétude gagne du terrain chez les supporters

L'entraîneur de l’ASSE Olivier Dall'Oglio espérait que des recrues autres que les quatre initiales (Yunis Abdelhamid, Zuriko Davitashvili, Ben Old et Augustine Boakye) ne vont plus tarder à arriver au Mercato, qui était à l'arrêt dans le Forez depuis deux semaines avant l'arrivée du jeune milieu serbe Igor Miladinovic. Le successeur de Laurent Batlles s'impatiente, les bookmakers vont de l'ASSE un candidat à la relégation avec Angers, voire même un favori, et les supporters, eux, commencent à douter de l'avancée de ce premier Mercato "made in" Kilmer Sports.

Un sondage confirme les craintes

Le site La Mine Verte publie un sondage sur le Mercato stéphanois, et à la question "Etes-vous inquiet(e) concernant l'avancement du Mercato de l'ASSE à ce jour ?", 57% des supporters ont répondu "oui". 26% ont répondu "non" et 17% ont préféré ne pas se prononcer. Ils demandent à voir la suite. Comme tout le monde !

🤔 Êtes-vous inquiet(e) concernant l’avancement du mercato de l’ASSE à ce jour ? — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) August 8, 2024