ASSE - Mercato : l'Olympiakos ne fera pas de cadeau pour Cissé, Puel a un plan B

Claude Puel aura attiré un top et un flop au mois de janvier. Le flop, c'est Anthony Modeste, arrivé hors de forme en prêt de Cologne, qui n'a pas marqué un seul but et dont la saison est déjà terminée après une opération d'une pubalgie. Le top, c'est Pape Cissé, géant sénégalais de 25 ans ayant solidifié l'arrière-garde stéphanoise dès son premier match. L'ancien Ajaccien a tellement impressionné que le manager de l'ASSE souhaiterait le conserver, si possible en se le faisant prêter à nouveau par l'Olympiakos en 2021/22.

Andreaw Gravillon (Inter) plaît à Puel

Cissé est d'ailleurs retourné en Grèce en début de semaine dernière. Pour négocier un maintien à Saint-Etienne ? Si c'est le cas, les discussions ont achoppé car le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi a assuré sur son compte Twitter : "L’Olympiakos Le Pirée n’a aucune intention de faire le moindre cadeau concernant Cissé, qui est actuellement prêté avec OA (13 M€) à Saint-Etienne. En cas de départ de R.Semedo, la formation grecque pourrait même essayer de le conserver".

Cissé de retour en Grèce le 30 juin, c'est donc quasiment acté. Mais pas de panique, Claude Puel aurait un plan B. Genuardi, toujours : "Les Verts explorent notamment la piste menant à Gravillon (Lorient / Inter) pour le remplacer". Défenseur central de 23 ans, Andreaw Gravillon a été prêté cette saison aux Merlus par l'Inter Milan, où il a été formé. Les Nerazzurri seraient ouverts à l'idée d'un nouveau prêt.