ASSE - Mercato : l'Olympiakos veut Cabella ou un Vert pour l'après-Valbuena

Aperçu à Geoffroy-Guichard lors de Saint-Etienne-Metz (1-0) le 3 mars est sans club depuis que son contrat avec Krasnodar a été rompu à cause du conflit russo-ukrainien. La possibilité d'un retour du meneur de jeu de 32 ans chez les Verts a été étudiée mais le principal intéressé n'est pas certain que le timing soit le bon. Il préférerait attendre la fin de la saison avant de signer un autre contrat. Et actuellement, il serait davantage proche du Pirée que du Forez.

En effet, l'Olympiakos s'apprête à voir partir Mathieu Valbuena, dont le contrat prend fin en juin, et il aurait flashé sur Cabella, très proche de Yann M'Vila, déjà présent chez les champions de Grèce. Selon un média hellène, l'ancien Montpelliérain ne serait pas le seul meneur de jeu français visé. Il y aurait également Ryad Boudebouz, en fin de contrat avec l'ASSE ! Les deux joueurs sont libres et ont tous les deux 32 ans. Boudebouz ne devrait pas se voir proposé un nouveau bail par les dirigeants stéphanois. Selon le média en question, il arriverait derrière Cabella sur la short-list de l'Olympiakos...

