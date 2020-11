ASSE - Mercato : l'option d'achat de Neyou a été levée (officiel)

Yvan Neyou a été prêté à l'AS Saint-Etienne le 9 juillet par le Sporting Braga, où il n'évoluait qu'en réserve. Quinze jours plus tard, en finale de la Coupe de France contre le PSG, il entrait à la pause et mettait tout le monde d'accord sur son potentiel. Depuis, il n'a fait que confirmer son immense talent, devenant un joueur essentiel pour Claude Puel.

Il vaudrait aujourd'hui 2,5 M€

Conséquence logique, l'AS Saint-Etienne a d'ores et déjà levé l'option d'achat du Camerounais auprès du club portugais. Celle-ci était estimée à 200.000€. Une sacrée bonne affaire puisque la cote de Neyou est aujourd'hui estimée à 2,5 M€ par Transfermarkt. Et ce n'est certainement pas terminé. Pour peu que le Camerounais continue d'offrir des prestations XXL en L1 et qu'il réponde enfin à l'appel des Lions Indomptables (il a refusé de se rendre au dernier rassemblement, ne s'estimant pas encore prêt), sa valeur devrait continuer de grimper.

Désormais lié à l'ASSE jusqu'en 2024, Yvan Neyou a déclaré au site officiel : "Je suis très fier de m’inscrire dans la durée avec l’AS Saint-Étienne et mes proches, qui ont toujours cru en moi, le sont aussi. La confiance du coach, du staff et des dirigeants m’encourage à donner encore plus pour le club et m’apporte de la sérénité. Je ne m’attendais pas à m’intégrer aussi rapidement quand je suis arrivé ici, l’été dernier, même si le groupe a su me mettre à l’aise. Saint-Etienne m’a offert l’opportunité de relancer ma carrière, je fais tout pour ne pas la gâcher".