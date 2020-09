ASSE - Mercato : la blessure de Fofana interpelle, il dit oui à Leicester !

Wesley Fofana était en tribunes hier à la Beaujoire. Excellent depuis le début de la saison, le défenseur central de l’ASSE a vu son équipe se faire remonter deux buts face au FC Nantes (2-2). Le plus important pour lui n’était peut-être pas là.

Suppléé par Harold Moukoudi, le stoppeur (19 ans) a suivi le match en compagnie d’une poche de glace sur le genou gauche. « Wesley avait mal à son genou et dans l’enchaînement des matches, c’était difficile. Donc, il n’était pas apte ce soir », a expliqué Claude Puel au coup de sifflet final.

Bernard Lions reste dubitatif et précise que Fofana reste bel et bien déterminé à rejoindre Leicester d’ici à la clôture du mercato le 5 octobre.

« Fofana veut toujours dire ‘oui’ à Leicester »

« L’avoir vu effectuer le déplacement en Loire-Atlantique pour ne même pas figurer sur la feuille de match, interpelle tout de même, glisse le journaliste dans L’Équipe. Surtout quand on sait que Fofana a affirmé publiquement sa volonté de continuer sa carrière à Leicester, où un juteux contrat de cinq ans l’attend. Quand on lui a posé la question de savoir s’il y avait un lien de cause à effet, Puel a laconiquement répondu : ‘Non’. Son joueur, lui, veut toujours dire ‘oui’ à Leicester. »