ASSE - Mercato : la compagne d’Ignacio Ramirez en dit plus sur ses débuts difficiles chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pas facile de s’intégrer dans le Forez quand on vient d’Uruguay. Recruté dans les dernières heures du Mercato, Ignacio Ramirez a tout vécu à vitesse grand V. Conséquence, les débuts à l’ASSE de « Colo » Ramirez sont difficiles.

Sa femme, interrogée par le journal uruguayen El País, a pointé du doigt la barrière de la langue comme principal problème pour l’intégration d’elle et de son mari. « Ce qui est compliqué, c'est la langue. Nous prenons des cours. Ils ne parlent pas plus que le français ici. Peu parlent anglais. (…) Ignacio ? La langue lui coûte. Dans le football, tout est parlé en français. Mais il étudie aussi et maintenant nous connaissons les bases. De plus, ils lui donnent des cours spéciaux axés sur le football pour lui apprendre les termes. » - a déclaré Anto Lima avant de se confier sur l’état d’esprit de son mari. « Il est impatient et attend une autre occasion d'avoir plus de minutes et de pouvoir marquer un but. J'ai une grande confiance en lui et lui aussi. Tout a été très brusque. Quand il est arrivé, deux jours plus tard, ils l'ont mis en jeu, sans grande adaptation. Cinq jours plus tard, dans un autre match, il jouait comme titulaire. La communication était difficile sur le terrain. ».

Outre le sportif, l’Uruguayenne a fait part de leur intégration dans la région et la relation particulière qu’ils entretiennent avec le couple Trauco. « L'endroit est divin. La maison où nous sommes est entourée de verdure. La vue, avec le lac et les arbres, semble être un fantasme. (…) Nous sommes proche du péruvien Miguel Trauco et sa petite amie. Nous sommes voisins et nous passons beaucoup de temps ensemble. Trauco a un ami vivant avec lui qui est un barbier et qui est son styliste. C'est également celui d'Ignacio maintenant. ». Espérons pour l’ASSE, en grande difficulté, qu’Ignacio Ramirez s’intègre rapidement et trouve le chemin des filets le plus vite possible pour tenter de sauver les Verts d’une situation pour l’instant catastrophique avec une dernière place au classement.

Tras el pase del futbolista, la modelo y esposa de Ignacio "Colo" Ramírez desembarcó en la ciudad de Saint-Étienne con sus dos hijos y dos personas que la ayudan con la crianza. https://t.co/d77JIs5XX1 — EL PAÍS (@elpaisuy) October 16, 2021