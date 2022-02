ASSE - Mercato : la cote d'Etienne Green intacte en Premier League

Zapping But! Football Club ASSE : La question de la semaine

Après des premiers mois de rêve au plus haut niveau, Etienne Green connaît une saison de confirmation des plus pénibles. Non seulement son équipe est à la dérive mais, en plus, lui est moins décisif et, comble de malchance, il s'est blessé au coude mi-décembre à Reims. Son arrêt d'un mois et demi a incité l'ASSE à recruter Paul Bernardoni, qui a de bonnes chances de terminer la saison dans la peau du titulaire. Mais ces déboires en série n'ont pas entamé la cote du natif de Colchester (21 ans) en Angleterre, loin de là.

Il s'avère que son choix de défendre les couleurs des Three Lions au niveau international s'avère payant. En effet, les clubs de Premier League ont tendance à regarder du côté des U21, avec lesquels il joue, quand ils sont à la recherche d'un portier. Dernièrement, le nom de Green a circulé de Southampton, de Crystal Palace mais également de Tottenham pour la saison prochaine. Les Spurs sont des courtisans de longue date. Pour rappel, Green aimerait bien jouer pour West Ham, l'un de ses oncles étant fan des Hammers. Quoi qu'il en soit, si jamais l'ASSE devait vendre son jeune gardien cet été, elle ne devrait pas manquer de propositions !