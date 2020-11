ASSE - Mercato : la cote de Fofana est ahurissante, regrets éternels pour les Verts

Pendant de longues semaines, Claude Puel a maintenu le cap concernant Wesley Fofana. Selon le manager de l'ASSE, l'offre de Leicester était certes très intéressante mais avec une saison complète de Ligue 1 dans les jambes, le défenseur central aurait vu sa cote exploser à l'été 2021. Les faits lui donnent raison. Problème : les Verts ont fini par céder, vendant leur pépite pour 35 M€ plus 5 M€ de bonus aux Foxes.

112 M€, selon le Telegraph !

Le très respecté Telegraph a consacré un article à l'incroyable percée de Wesley Fofana dans le football anglais. Le journaliste John Percy a suivi à la lettre la prédiction du manager de Leicester, Brendan Rodgers, qui a déclaré en conférence de presse que le Marseillais vaudrait bientôt beaucoup plus cher que ce qu'il n'a été acheté. Il a estimé sa valeur suivant les dernières ventes de défenseurs prometteurs et est arrivé à l'estimation de… 100 M£, soit 112 M€ au taux de change actuel !

Eh oui, Wesley Fofana vaudrait d'ores et déjà trois fois le prix de sa vente il y a deux mois ! Bien sûr, s'il était resté en Ligue 1, championnat faible et peu médiatisé, sa cote n'aurait pas explosé à ce point. Mais même à 50 ou 60 M€, l'AS Saint-Etienne y aurait trouvé son compte lors de la prochaine intersaison. Et ne se serait pas effondrée de la sorte après son départ puisque celui-ci n'aurait pas eu lieu. Bref, les regrets sont éternels pour Claude Puel !