ASSE – Mercato : la destination d'Arnaud Nordin connue à « 99% » ?

Comme révélé par le site Allez-Paillade et confirmé par nos soins, Arnaud Nordin (ASSE, 24 ans) est plus proche que jamais de Montpellier.

Apprécié d'Olivier Dall'Oglio (entraîneur) et de Bruno Carotti (directeur sportif), l'ailier aux 5 buts et 5 passes décisives cette saison aurait bel et bien dit oui au club héraultais pour la saison prochaine.

D'après Bertrand Queneutte, journaliste de France Bleu Hérault spécialisé dans le MHSC et qui s'est exprimé hier dans l'émission « 100% Paillade », ce serait fait à 99% pour sa signature.

Rappelons qu'Arnaud Nordin arrive en fin de contrat au 30 juin et est libre de discuter avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Montpellier a remporté la bataille face à certains clubs allemands, également sur les rangs pour attirer l'ancien pensionnaire de l'INF Clairefontaine.

Alexandre Corboz

Rédacteur