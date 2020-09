ASSE – Mercato : La gestion du cas Fofana ne fait pas débat que chez les dirigeants stéphanois

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

« Par rapport à la situation financière du club, et la tournure des événements entre différents médias et son entourage... Ça risque d'être compliqué pour le garder cette saison. C'est dommage parce qu'il a énormément de potentiel et a encore beaucoup à apprendre à l'ASSE. Il ne faut pas oublier qu'il n'a disputé que 18 matches en Ligue 1, et qu'il n'a donc pas encore prouvé sur du long terme. J'accepterais de le vendre à condition que le club se serve de cette vente pour acheter derrière un latéral gauche et un buteur. Et un autre défenseur central aussi pour le remplacer. »

Jean-Loup, Ploërmel :

« Ma réponse est nette et catégorique. C'est ''non'' ! Après le départ de William Saliba et la retraite de Loïc Perrin, on s'affaiblirait encore plus en défense centrale. C'est sûr qu'il a une très belle valeur marchande, mais je suis persuadé qu'il peut encore se bonifier et devenir encore plus cher à l'avenir. »

Thomas, Valence :

« On doit le garder si nous voulons rester compétitifs. Il a progressé à une allure fulgurante, mais il va encore s'améliorer au fur et à mesure des matches. J'espère que Puel va le convaincre de rester. Il n'a que 19 ans et son entourage a certainement eu un rôle important dans sa prise de parole. Mais contre Strasbourg, on a vu un joueur qui n'était pas du tout déstabilisé par la situation contrairement à ce qu'on aurait pu penser avant la rencontre. Ça montre que s'il vient à rester encore au moins une saison, il se donnera à 100%. »

Isaac, Marseille :

« La situation est délicate. D'un côté, on a Puel qui veut conserver à tout prix son joueur et c'est normal au vu de son niveau. De l'autre, on a un joueur qui a certainement été influencé par son entourage. On peut tout de même comprendre que la proposition financière de Leicester est énorme pour un garçon des quartiers Nord de Marseille. Mais il peut être certain qu'il aura encore mieux dans une ou deux saisons s'il continue à être aussi bon sur le terrain. Par ailleurs, il y a les dirigeants de l'ASSE, qui eux, pourraient se laisser tenter par une telle proposition. Moi, j'espère que Fofana va rester cette saison et aider l'équipe.»

Pascal, Chomérac :

« Il faut le laisser partir. J'aime beaucoup ce joueur, mais s'il n'a plus la tête chez nous, ça ne sert à rien de le conserver. Avec ''Kolo'', plus une recrue en défense centrale de qualité et en relançant Moukoudi, ça fera l'affaire. De plus, l'argent gagné avec son départ pourrait servir à recruter enfin un vrai buteur. Et elle doit être là la priorité du Mercato jusqu'au 5 octobre. »

Cathy, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

« Il faut que Fofana reste à l'ASSE. C'est un joueur qui fait entièrement partie du projet mis en place par Claude Puel. Il est encore très jeune, et même pour lui, je ne pense pas que ce serait le meilleur choix de carrière. Cette saison, il va être titulaire et pourra progresser, emmagasiner de l'expérience en Ligue 1. S'il part en Angleterre, il sera dans une rotation ou sur le banc dans un premier temps. Il ne doit pas griller les étapes. »

Jérémy, Beauchastel :

« Il ne faut pas faire la même erreur qu'avec Saliba. J'ai été très surpris et déçu par ses propos dans les médias. Mais quand j'ai vu son match face à Strasbourg, j'ai été rassuré. Il a montré qu'il avait encore la tête à ''Sainté''. Il est très fort dans le domaine aérien, dans les relances et il est aussi très rapide. C'est vraiment un défenseur central complet, qui va encore progresser à coup sûr. Le club ne doit pas accepter les offres, même si elles sont conséquentes... »