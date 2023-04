ASSE - Mercato : la grande lessive de l'été se prépare déjà (1/2)

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

A Sainté, on le sait sans doute mieux qu'ailleurs : la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et si il était besoin de s'en convaincre, et donc de s'en rappeler, le prochain mercato estival sera là pour le faire. Pour quelle raison ? Parce que bon nombre de visages actuels auront quitté le Forez à la reprise de la prochaine saison de Ligue 2. Parce que des joueurs, si utiles il y a quelques mois, seront grassement payés (spécialité du club) pour économiser sur la masse salariale et chercher un nouveau point d'ancrage. La liste est longue, et même impressionnante. Tentons donc d'y voir plus clair, ligne par ligne, poste par poste.

Gardiens : deux hommes sur le départ

S'il fallait une preuve, et une seule, que l'ASSE ne tourne plus rond depuis des lustres, pas besoin d'aller chercher du côté des deux actionnaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Mais du poste de gardien de but. Quatre hommes pour une place, c'est déjà un luxe qu'aucun club de Ligue 2, et même de Ligue 1, n'est susceptible de s'offrir. L'ASSE, si. En ayant même été cherché, l'été dernier, Matthieu Dreyer, au vu des faibles prestations du pourtant prometteur Etienne Green. Ce dernier, qui avait comme on le sait toutes les qualités de l'emploi (nom, parcours personnel, bons matches à ses débuts) a depuis été déclassé, voyant passer devant lui, en quelques semaines seulement...., Gautier Larsonneur, Matthieu Dreyer et même le prometteur Boubacar Fall, actuellement blessé. La situation va nécessairement s'éclaircir en vue de la saison prochaine avec une tendance déjà assez claire : l'ASSE va pousser dehors Green et Dreyer, qui seront toujours son contrat et qui pourraient coûter une somme conséquente au club si des écuries ne se montrent pas intéressées par leurs profils. Larsonneur, lui, est parti pour durer et devrait avoir comme doublure Fall. C'est du moins une situation normale que l'on aimerait retrouver en début de saison 2023-2024.

Défense : que de questions en suspens...

Ces derniers mois, et vous êtes bien placés pour le savoir chers supporters des Verts, les désillusions ont été nombreuses. tant au niveau des résultats que des prestations de certains joueurs. Le secteur défensif a illustré le malaise avec un cuisant échec : Jimmy Giraudon. Ou comment passer de chef de bande à simple remplaçant en quelques semaines. Laurent Batlles, qui avait fait de l'ancien troyen une priorité, a vite déchanté et, une fois encore, va indiquer le chemin coûteux de la sortie à Giraudon. Problème, le joueur a encore une année de contrat (2024) et il faut espérer, là-aussi, qu'un club se montre intéressé ce qui est loin d'être garanti. Autres éléments qu'on ne devrait plus voir sous le maillot stéphanois : Mickaël Nadé, Mateo Pavlovic et Niels Nkounkou. Le premier est sous contrat jusqu'en juin 2024 mais ne manque pas de courtisans, ce qui laisse entrevoir un départ avec une indemnité. Le second, qui est arrivé l'hiver dernier, s'inscrit dans la registre méga bide du recrutement des Verts avec une condition physique inexistante et pas la moindre titularisation à cette heure. Le dernier, enfin, serait dans tout club une priorité tant il a convaincu ces dernières semaines. Mais Nkounkou n'est que prêté par Everton et le nouvel espoir tricolore devrait avoir à ses trousses une liste de courtisans qui laissera peu de chances aux dirigeants des Verts si ces derniers ont la bonne idée de passer à l'action. Selon nos informations, comme vous avez pu le lire sur le site butfootballclub.fr, il y aurait bel et bien une option d'achat pour Nkounkou de l'ordre de 2 millions d'euros. Un tarif qui se passe de toute hésitation pour garder le joueur et lui faire signer un contrat longue durée si il en convient bien entendu. L'interrogation du secteur défensif concernera cet été Saidou Sow qui n'a pas toujours eu la confiance de Batlles, un euphémisme..., mais qui est aujourd'hui titulaire à part entière en compagnie d'Anthony Briançon dans l'axe central. Sow, sous contrat jusqu'en 2025, dispose d'une petite mais réelle valeur marchande et il se pourrait que certains clubs passent à l'attaque dans ce dossier.

On aura un élément de réponse sur la réelle volonté du club de remonter avec la manière dont sera traité le dossier. Seule évidence, les Verts devront recruter en défense afin de palier les départs. Car, et c'est également un cas à ne pas occulter, l'ASSE va bientôt assister au retour de Yvann Maçon dont les propos critiques tenus sur le club il y a quelques semaines (de l'extérieur, saint-tienne est considéré comme un grand club, mais en interne c'est différent, je ne Je ne vois pas comment je pourrais rejouer à l'avenir à Saint-Étienne") ne lui permettront pas de rester.