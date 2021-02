ASSE - Mercato : la short list des attaquants pistés, Modeste n’est que le plan C de Puel !

Anthony Modeste (32 ans) ne sait sans doute pas encore la pression qui l’attend à l’ASSE. Muet depuis le début de la saison en Bundesliga, l’attaquant prêté par le FC Cologne a tout intérêt de vite trouver l chemin des buts sans quoi les supporters des Verts pourraient gronder.

Surtout quand on sait que l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux n’est finalement qu’un plan de secours. Selon L’Équipe, c’est en raison des échecs sur les dossiers Mostafa Mohamed et M’Baye Niang que Claude Puel s’est rabattu sur Modeste. Pas pour son pedigree. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si le prêt ne dispose d’aucune option d’achat.

Lammers a été proposé récemment à l'ASSE

Manu Lonjon a d’ailleurs publié la liste des attaquants pistés par l’ASSE tout au long du mercato écoulé. Hormis Mohamed et Adrian Grbic, Sam Lammers (Atalanta, 23 ans), Niang et donc Modeste étaient les 3 pistes ces derniers jours. Concernant Lammers, il s’agit d’un buteur néerlandais dont la cote est estimée à 9 millions d’euros. Le joueur d'1,89m, ancien du PSV Eindhoven et de l’Atalanta Bergame, a inscrit 2 buts en 11 matches en MLS cette saison.