ASSE - Mercato : la liste des courtisans s'allonge pour Krasso !

Comme nous vous l'avons révélé sur notre site la semaine dernière, l'AS Saint-Etienne peut encore nourrir l'espoir de prolonger Jean-Philippe Krasso, à qui il ne reste plus que trois mois de contrat. Mais alors qu'il pourrait aussi aller voir ailleurs cet été, le buteur ivoirien est plus que jamais courtisé sur le marché des transferts.

Krasso est très courtisé !

En plus du Dynamo Kiev, de l'Étoile Rouge de Belgrade ou encore du Maccabi Haïfa, l'attaquant des Verts attirerait également l'oeil de clubs allemands et belges, d'après Team Football. Le Borussia Mönchengladbach, Mayence, Hoffenheim, le KRC Genk, le Club Bruges et le Royal Antwerp seraient les nouveaux clubs intéressés par le joueur de 25 ans.

Fabien Chorlet

Rédacteur