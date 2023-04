ASSE - INFO BUT! Mercato : c'est pas complètement mort pour la prolongation de Krasso

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Il n'a échappé à personne que Jean-Philippe Krasso ne figure pas dans le Top 5 des salaires de l'ASSE. Un Top 5 composé de trois recrues hivernales (Charbonnier, Appiah, Nkounkou) et de deux recrues de l'été dernier (Briançon, Wadji). L'Ivoirien est même en dessous du salaire moyen du vestiaire avec ses 17 000€ brut par mois, le salaire qu'il avait négocié à son retour d'Epinal et qui n'a fait l'objet d'aucune revalorisation salariale.

Sainté a proposé de tripler son salaire

Selon nos informations, le meilleur buteur des Verts – qui arrive en fin de contrat au 30 juin – a retoqué une offre de prolongation de 45 000€ brut par mois qui le ramènerait au deuxième rang des salaires de Saint-Etienne (ex-aequo avec Anthony Briançon). Compte-tenu des offres qu'il reçoit et de l'effort réalisé par l'ASSE sur Gaëtan Charbonnier, Krasso attend plus.

Il n'est néanmoins pas exclu que le natif de Stuttgart prolonge finalement son contrat malgré des sollicitations émanant de l'étranger et de la Ligue 1. En effet, Jean-Philippe Krasso vient tout juste d'être papa et se plait à Saint-Etienne. Avec la CAN en Côte d'Ivoire en janvier 2024, qui figure parmi ses objectifs personnels, « Jipé » pourrait bien se décider à accepter une prolongation courte pour rester dans un climat propice à sa progression...