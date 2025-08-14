RC Lens Mercato : Adrien Thomasson clarifie son avenir et Pierre Sage règle celui de Salis Abdul Samed

En conférence de presse ce jeudi, Adrien Thomasson a clarifié son avenir au RC Lens, tandis que Pierre Sage a évoqué celui de Salis Abdul Samed.

À deux jours du coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 face à l’OL, l’atmosphère est à la fois au renouveau et à l’adaptation du côté du RC Lens. Entre un effectif en mouvement et un staff remanié, les Sang et Or entament ici un nouveau chapitre de leur histoire sous Pierre Sage, qui pourra compter sur quelques cadres tout de même, à commencer par Adrien Thomasson.

Sous contrat jusqu’en 2026, le milieu de terrain s’est montré enthousiaste malgré les nombreux changements opérés cet été, et a clarifié son avenir. « Il y a eu tellement de changements au sein du club, que ce soit au niveau de la direction et du staff cet été, qu’il était opportun pour moi d’attendre. Il me reste un an de contrat. Je me sens très heureux ici. Je ne me vois pas ailleurs. Je suis heureux de faire partie de cette nouvelle aventure. Les changements ont été bénéfiques », a déclaré en conférence de presse celui qui devrait être capitaine face à Lyon.

« Il y avait une réelle pression économique sur le montant de son salaire »

En parallèle, Pierre Sage a confirmé que Salis Abdul Samed devrait quitter définitivement le club pour rejoindre l’OGC Nice. Le transfert, estimé à 2,5M€ avec un pourcentage à la revente, est en bonne voie. « On lui a annoncé clairement les choses. Il a toujours eu une attitude positive et professionnelle. On a créé les conditions qu’il obtienne un rebond rapide. C’était important pour lui. Il y avait une réelle pression économique sur le montant de son salaire. Il n’y avait aucune animosité. Si les contacts se confirment, sachant que c’est bien avancé, je suis content pour lui qu’il ait trouvé un projet à la hauteur de son talent », s’est exprimé le coach lensois, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Avec un gros salaire en moins (120 000 € bruts mensuels), Lens se sépare d’un indésirable, en attendant Angelo Fulgini, et va pouvoir avancer sur le recrutement d’un numéro 9.