Revue de presse : à vendre, l’OGC Nice sur le point de s’offrir un Lensois !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Camara a signé, James vers l’Italie ?

Alors que le Brestois Mahdi Camara semblait prendre la direction de Nice ces derniers jours, l’ex-Stéphanois s’est finalement engagé hier pour quatre saisons avec le club breton. Le montant du transfert est estimé à 8 M€. Le milieu de terrain de 27 ans avait fait l’objet d’une proposition salariale bien supérieure de la part de Rennes et sur laquelle les Aiglons ont été très loin de pouvoir s’aligner.

Avec l’arrivée de Camara, le milieu de terrain rennais va afficher complet et Jordan James pourrait en faire les frais et quitter la Bretagne. Comme indiqué par Ouest-France, Parme est en discussions avancées avec Rennes pour obtenir l’arrivée de l’international gallois (21 ans, 20 sélections), sous contrat jusqu’en 2028. Les discussions portent sur un prêt avec option d’achat. Un club turc s’est également renseigné.

Par ailleurs, Le Parisien annonce qu’Arnaud Kalimuendo se rapproche à grands pas de Nottingham Forest. Le club de Premier League est prêt à poser plus de 30 M€ pour l’attaquant. Négociations actives pour finir l’opération avec le Stade Rennais.

Stade de Reims : Atangana se rapproche de Strasbourg

Ça avance très sérieusement pour Valentin Atangana au RC Strasbourg ! Selon Sacha Tavolieri, le Racing a soumis une nouvelle offre au Stade de Reims et les discussions avancent positivement. Le milieu de terrain champenois est ouvert au transfert.

ASSE : Aiki s’envole pour Bastia

Selon Transfer Radar, Ayman Aiki a voyagé ce matin en direction de Bastia pour signer en faveur du Sporting. Le jeune ailier de l’ASSE quitte les Verts pour un transfert sec.

OGC Nice : Riolo annonce la vente du club, Abdul Samed arrive !

Alors que l’OGC Nice a échoué à passer son premier tour qualificatif en ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne, Daniel Riolo a assuré hier soir au micro de RMC Sport que le club était à vendre. Ineos préfère se concentrer sur Manchester United et attend l’offre idoine pour céder le Gym.

Par ailleurs, RMC Sport annonce que Salis Abdul Samed arrive à Nice !Prêté à Sunderland la saison passée, le milieu défensif va quitter le RC Lens pour signer un contrat de 3 ans. Transfert d’environ 2,5M€ + % à la revente. Franck Haise voulait le faire venir chez les Aiglons.

Stade de Reims : Diakhon vers Bruges ?

Selon Sacha Tavolieri le Club Bruges apprécie le profil de Mamadou Diakhon. Des discussions avec le Stade de Reims ont débuté pour une arrivée cet été.