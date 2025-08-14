ASSE Mercato : Horneland ne ferme pas la porte à des arrivées et sécurise Stassin et Davitashvili
OL Mercato : Nemanja Matić quitte l’Olympique Lyonnais (officiel)

William Tertrin
14 août 2025

C’est officiel, Nemanja Matić quitte l’OL après avoir résilié son contrat d’un commun accord.

L’Olympique Lyonnais a annoncé ce jeudi la fin de l’aventure avec Nemanja Matić. Arrivé en janvier 2024, le milieu de terrain serbe a vu son contrat résilié d’un commun accord, alors qu’il devait initialement courir jusqu’en juin 2026. Auteur de 58 rencontres sous le maillot lyonnais, l’ancien Rennais est donc désormais libre de tout contrat.

Le communiqué de l’OL

« L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Nemanja Matić pour une résiliation anticipée du contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2026.

Arrivé en janvier 2024, l’international serbe a disputé 58 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot lyonnais. Par son expérience, son exigence et son leadership, il a joué un rôle majeur, dès son arrivée, dans le redressement de l’équipe et a continué à s’affirmer comme un élément important du collectif lors de la saison dernière.

Grand professionnel, il a également su s’imposer comme un repère au sein du vestiaire et un soutien précieux pour les plus jeunes.

L’Olympique Lyonnais tient à remercier sincèrement Nemanja pour son engagement et son professionnalisme tout au long de son passage au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ».

Mercato
