ASSE Mercato : Horneland ne ferme pas la porte à des arrivées et sécurise Stassin et Davitashvili

En conférence de presse, Eirik Horneland a évoqué les dernières semaines du mercato estival du côté de l’ASSE.

L’AS Saint-Étienne aborde ces dernières semaines du mercato estival avec sérénité. En conférence de presse ce jeudi, Eirik Horneland s’est montré satisfait de l’effectif qu’il dirige. Un effectif renforcé par des nouveaux joueurs : Lamba, Ferreira, Stojkovic, Annan, Jaber, Duffus, Traoré, ou encore les transferts définitifs d’Ekwah, Cardona, et Bernauer.

Selon l’entraîneur, « le mercato fait partie du foot. Tu dois aussi gérer ça quand tu es dans le foot, le mercato se termine fin août, on a quatre matchs avant ça, il faut rester focus sur le terrain. C’est une période perturbante pour tout le monde, mais cela fait partie du football actuel, les clubs, les staffs et les joueurs doivent s’y faire. On fait du mieux qu’on peut avec l’équipe qu’on a à notre disposition. »

Pas de changements majeurs à venir

Malgré une taille de groupe jugée satisfaisante, Horneland reste attentif aux opportunités de dernière minute. « On a assez de joueurs. Il faut voir ce qu’il se passe dans les jours qui arrivent. La taille du groupe me convient, pour le moment il n’y pas de changement à venir, on verra sur les 15 jours qui viennent s’il doit y avoir des changements mais je pense que s’il y en a, ils ne seront pas majeurs. Le club est dans une bonne position, une position de force, on n’a pas le besoin de vendre ou recruter, on se tient prêt en cas d’opportunité(s), on verra s’il faut passer à l’action », a-t-il déclaré, comme rapporté par EVECT.

Si Eirik Horneland ne prévoit pas de changements majeurs, il doit donc s’attendre à pouvoir compter sur ses joueurs les plus cotés pour cette saison, à savoir Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili.