OM : Leonardo Balerdi explique son choix de rester à l’OM et lâche les objectifs de la saison

Ce jeudi, à la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse du Stade Rennais, Leonardo Balerdi était présent en conférence de presse. Extraits.

À la veille d’un déplacement important de l’OM sur la pelouse du Stade Rennais, Leonardo Balerdi s’est exprimé en conférence de presse ce jeudi. Le défenseur argentin a abordé plusieurs sujets, de la continuité sous les ordres de Roberto De Zerbi à son choix de rester à Marseille, en passant par le match à venir face à Rennes, la situation du mercato et les ambitions du club pour la saison. Voici les principaux extraits de ses déclarations.

Les mots de Balerdi

De Zerbi

« On sait que le coach continue, c’est la première fois que ça m’arrive d’avoir un coach pour une deuxième saison d’affilée. C’est bien pour la continuité, pour les joueurs. Cette année, on va faire de belles choses avec lui. On est prêts ».

Son choix de rester à l’OM

« Quand la saison s’est terminée, je ne savais pas. Quand j’ai commencé à réfléchir, je me suis dit qu’il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient, j’aime le club et je me suis dit que je voulais sortir par la grande porte. Le club est en train de marcher sur le bon chemin et je me suis dit que je voulais rester. On a beaucoup d’ambition ».

Rennes

« Ce sera un match très dur, Rennes a de bonnes individualités, ils sont en train de construire un collectif. Avec aussi un bon coach. On a travaillé toute la semaine sur les choses qu’ils font bien. On a beaucoup travaillé pendant toute la préparation et spécialement cette semaine pour Rennes. »

Les éventuels départs

« On discute entre nous. Je pense que personne ne va partir mais c’est le foot, on ne sait jamais. J’ai parlé avec les cadres, c’est important qu’ils restent, ce sont tous de bons joueurs et de bonnes personnes ».

Les objectifs de la saison

« Les objectifs de l’équipe, de l’OM, est de toujours s’améliorer. En premier lieu de se qualifier pour la Ligue des champions chaque année. De faire une meilleure C1 que les dernières années, faire monter le club le plus haut possible et essayer de réduire l’écart avec le PSG le plus possible ».

La Ligue des Champions

« La première saison de capitanat, il y a eu beaucoup de changements mais j’ai appris beaucoup de choses, j’ai tout donné pour que le club continue à progresser. C’est différent cette année, je connais le rôle et je vais continuer. Je me sens très bien. En tant que capitaine, c’est un plaisir de rester, la Ligue des champions est une de mes grandes ambitions. Chaque fois que j’ai joué la Ligue des champions ici, on n’a pas fait grand chose. J’aimerais que ce soit différent. »

Propos rapportés par RMC Sport.