FC Barcelone Mercato : 80 M€ tombent, un nouveau titulaire sur le départ ?

Manchester United aurait formulé une offre de 80 millions d’euros pour Fermín López, le milieu espagnol de 22 ans du FC Barcelone. Le joueur reste indécis, mais le club catalan pourrait être tenté par cette proposition XXL.

🟥 Rumeur

Le FC Barcelone pourrait se retrouver face à une décision cruciale concernant Fermin Lopez. Selon Sébastien Vidal, Manchester United a soumis une offre d’environ 80 millions d’euros pour le milieu espagnol de 22 ans et titulaire régulier sous Hansi Flick.

Le joueur, encore incertain sur son avenir, pourrait bien être tenté par un départ vers la Premier League. Du côté du Barça, la proposition est difficile à ignorer : 80 millions représentent une somme conséquente pour un joueur formé en interne et encore jeune, même s’il est devenu un élément clé de l’équipe de Flick.

Cette offre pourrait déclencher une véritable bataille pour le milieu espagnol. Les supporters catalans, attachés à ses performances depuis son arrivée, devront suivre de près l’évolution de ce dossier chaud du mercato. Entre ambitions sportives et réalités financières, le FC Barcelone va devoir trancher rapidement.

« Le coup d’œil de But FC »

« Pas toujours titulaire et déjà placé sur la liste des rumeurs cet été, Fermin Lopez a l’intention de s’imposer au FC Barcelone mais il est clair que la somme indiquée serait difficile à refuser pour n’importe quelle équipe. Surtout au Barça, où le récent départ d’Iñigo Martinez est là pour rappeler une certaine situation financière précaire. »