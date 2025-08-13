FC Barcelone : plainte déposée contre Tebas, ça se tend au pire moment avec la Liga !
FC Barcelone : plainte déposée contre Tebas, ça se tend au pire moment avec la Liga !

Le président de la Liga, Javier Tebas.
Raphaël Nouet
13 août 2025

Une association a porté plainte contre Javier Tebas après que le président de la Liga a dévoilé des secrets sur les finances du FC Barcelone.

On se souvient qu’il y a un peu plus d’un mois, le transfert avorté de Nico Williams au FC Barcelone avait été imputé à Javier Tebas. Le président de la Liga avait été accusé d’avoir dévoilé des informations confidentielles sur les finances catalanes à l’Athletic Bilbao et à l’agent de l’ailier, incitant ce dernier à prolonger chez les Lions. Ce n’était pas la première fois que Tebas faisait fuiter des informations compromettantes. Et cela a fini par lui revenir en pleine tête. AS révèle en effet Miguel Angel Galan, président de l’association Transparence et Démocratie dans le Sport a déposé plainte contre lui.

Tebas a commis 5 infractions très graves

L’excellent compte X Actualité – Barça en dit plus : « Une plainte de plus de 50 pages a été envoyée au Conseil supérieur des sports (CSD) dans laquelle il indique que le président de La Liga a commis 5 infractions très graves pour avoir révélé des informations privées du FC Barcelone. Maintenant, le CSD doit décider s’il envoie cette plainte au Tribunal administratif du sport (TAS), dont les sanctions peuvent aller jusqu’à la disqualification. Tebas aurait violé « le devoir de confidentialité » concernant les comptes du FC Barcelone. En pleine crise due à l’inscription de l’affaire Olmo, LaLiga et Barcelone ont échangé une série de communiqués. Le 2 avril 2025, la Liga a publié une déclaration en ne respectant pas son devoir de confidentialité. Ce à quoi LaLiga a dû réagir en supprimant le communiqué de son site web et des autres canaux officiels ».

Le souci, c’est que cette plainte tombe mal puisque la direction du FCB tente de convaincre la Liga de le faire revenir à la règle du 1:1 au niveau du fair-play financier. Le club catalan tient pour acquis de futures recettes liées à l’exploitation du Camp Nou alors que la LFP ne prend en compte que les entrées au moment dit. Et actuellement, le stade n’est pas utilisable. Cette plainte ne risque donc pas d’inciter la Liga à faire preuve de clémence…

