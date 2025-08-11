ASSE : Kilmer Sports met un coup de frein pour la suite du Mercato ! 
FC Barcelone : un renfort arrive et va changer la face du Mercato ! 

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco.
Bastien Aubert
11 août 2025

Le FC Barcelone annonce l’arrivée de João Amaral à la tête de son département recrutement. Une nomination effective immédiatement pour impulser une nouvelle stratégie sportive.

Changement stratégique en coulisses au Camp Nou. Le FC Barcelone a finalisé la nomination de João Amaral comme nouveau responsable du recrutement, avec effet immédiat. Le club catalan mise sur son expertise pour redéfinir ses priorités et optimiser ses choix sur le marché des transferts.

Peu connu du grand public mais très respecté dans le milieu, Amaral possède une solide expérience dans la détection de talents et la constitution d’effectifs compétitifs. Sa mission sera claire : trouver les profils capables de s’intégrer au projet de jeu barcelonais, tout en respectant les contraintes financières du club.

Mercato : changement stratégique au Barça 

Cette arrivée intervient dans un contexte où le Barça, en pleine transition sportive, cherche à rajeunir son effectif et à préparer l’avenir. Amaral devra composer avec un marché des transferts ultra-concurrentiel, tout en maintenant l’ADN du club basé sur la technique, la créativité et la formation.

Pour les supporters, cette nomination marque le début d’une nouvelle ère dans la cellule recrutement. Reste à savoir quelles seront les premières décisions fortes prises sous la direction d’Amaral… et quels talents émergeront prochainement au Camp Nou.

