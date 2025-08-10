Revue de presse espagnole : ter Stegen va s’adresser aux supporters avant le match du FC Barcelone face à Côme
FC Barcelone : De Jong menacé par le nouveau Vitinha ?

Gavi (FC Barcelone)
Bastien Aubert
10 août 2025

Éblouissant en pré-saison, Gavi s’est imposé comme le patron du milieu du FC Barcelone aux yeux d’Hansi Flick. De quoi menacer le statut de titulaire de Frenkie de Jong.

Le FC Barcelone poursuit sa pré-saison avec une certitude de plus en plus évidente : Gavi sera l’un des hommes forts du milieu blaugrana cette année. L’Espagnol de 21 ans a brillé lors de la tournée asiatique, où il a été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe, impressionnant Hansi Flick par son activité et sa justesse technique.

Selon la Cadena SER, relayée par le journaliste Santi Giménez, Gavi est désormais considéré comme le véritable chef d’orchestre du Barça : « Gavi est le milieu de terrain titulaire du Barça jusqu’à la guérison de Bernal. Gavi est le Vitinha du Barça, celui qui organise tout. »

Gavi, Yamal… et les autres ?

Un statut qui pourrait avoir des conséquences pour Frenkie de Jong. Si l’international néerlandais est toujours très apprécié par Flick, le technicien allemand exige qu’il retrouve le niveau qui était le sien la saison dernière. « Pour cette pré-saison, Gavi l’a déplacé à droite », analyse Giménez.

La presse ibérique est unanime : cette équipe version Flick se construit autour de Gavi et Lamine Yamal. Pour reprendre les mots du journaliste : « Ce Barça, c’est Gavi, Lamine Yamal… et neuf autres joueurs. » De quoi annoncer une saison où la jeune garde catalane pourrait bien faire oublier certaines stars établies.

FC Barcelone
