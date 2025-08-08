FC Barcelone Mercato : une recrue surprise après le départ d’Iñigo Martinez ?
FC Barcelone Mercato : une recrue surprise après le départ d’Iñigo Martinez ?

Iñigo Martinez (FC Barcelone)
Bastien Aubert
8 août 2025

Le FC Barcelone explore ses options pour remplacer Iñigo Martínez. Si aucune piste chaude n’est encore lancée, un profil précis est recherché… et certains noms commencent à circuler.

🟥 Rumeur

Le départ d’Iñigo Martínez vers l’Arabie saoudite va laisser un vide dans la défense du FC Barcelone. Selon Sport, plusieurs agents de joueurs ont déjà proposé leurs protégés au club catalan dans l’espoir de combler cette absence. Pour l’instant, le Barça n’a entamé aucune négociation concrète, mais le sujet reste sur la table.

La direction sportive a défini des critères clairs : le profil recherché doit être gaucher, capable de s’intégrer rapidement au système de jeu d’Hansi Flick, et disponible à un prix raisonnable. Dans un contexte de fair-play financier contraignant, impossible pour le club d’investir massivement sans trouver la bonne opportunité.

Le Barça attentif au marché 

Parmi les noms évoqués ces dernières semaines, celui d’Alejandro Grimaldo est revenu dans les discussions. Le latéral espagnol, capable de dépanner dans l’axe gauche de la défense, plaît toujours en interne. Mais son prix, estimé à environ 15 millions d’euros, freine pour l’instant toute avancée, et aucune négociation n’a repris avec son entourage.

Officiellement, le message envoyé par le Barça est clair : compter sur les joueurs déjà présents dans l’effectif pour pallier ce départ. Officieusement, le club reste attentif au marché et n’exclut pas de recruter si une opportunité parfaite se présente avant la fin du mois. Un mercato défensif catalan qui reste donc en suspens… mais qui pourrait s’emballer au moindre signal favorable.

