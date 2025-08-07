Stade Rennais Mercato : un 3e départ officialisé !
FC Barcelone Mercato : les vraies raisons du départ de Martinez dévoilées

Inigo Martinez lors d'un match de pré-saison avec le FC Barcelone.
Raphaël Nouet
7 août 2025

Le transfert d’Inigo Martinez vers l’Arabie saoudite a surpris mais il s’explique par le fait que c’est le défenseur central qui a demandé à partir.

La révélation du départ d’Inigo Martinez pour l’Arabie saoudite, ce jeudi en début de soirée, a surpris. Pilier de l’équipe ayant remporté le triplé la saison dernière, le défenseur central basque semblait reparti pour un tour. Mais on apprend que, finalement, c’est lui qui a demandé à partir ! Déjà contacté il y a un an par Al-Nassr, il avait hésité à partir mais n’avait pas regretté d’être resté. Cependant, à 34 ans, Martinez aurait la sensation de ne plus pouvoir encaisser une saison à plus de 50 matches. Il préfère partir au sommet plutôt que de risquer de perdre sa place.

14 M€ d’économies salariales

Il n’empêche que ce départ est plutôt une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Pour l’heure, les médias espagnols ne sont pas unanimes sur l’indemnité. Certains pensent que Martinez partira libre, d’autres que le Barça va récupérer environ 8 M€. Mais le plus important, c’est que son départ va représenter une économie de 14 M€ brut de salaire. Et que cela permettra d’inscrire l’une des recrues estivales, par exemple Joan Garcia.

Pour ce qui est de la défense, Hansi Flick devrait reconduire Pau Cubarsi dans l’axe et l’associer à Ronald Araujo ou Andreas Christensen. Eric Garcia et Jules Koundé pourraient également dépanner à l’occasion.

FC BarceloneMercato
