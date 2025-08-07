FC Barcelone Mercato : grande nouvelle en vue pour Rahsford et les recrues estivales ! 
FC Barcelone Mercato : grande nouvelle en vue pour Rahsford et les recrues estivales ! 

Marcus Rashford (FC Barcelone)
Bastien Aubert
7 août 2025

Petite attente supplémentaire pour Marcus Rashford et les recrues estivales du FC Barcelone. En raison d’un audit encore en cours, leurs inscriptions officielles en Liga sont repoussées à la semaine prochaine mais la confiance règne en interne.

Le FC Barcelone temporise mais ne s’inquiète pas. Selon les informations de Radio Catalunya, les recrues du mercato – dont Marcus Rashford – ne pourront pas encore être inscrites officiellement par la Liga cette semaine. La raison ? Le rapport d’audit mené par le cabinet Crowe Spain n’est pas encore finalisé. Ce document est pourtant essentiel pour valider certaines opérations économiques du club, dont l’accord autour du deal des sièges VIP, présenté comme un levier financier clé.

Le Barça reste serein en haut lieu

Certaines mises en garde sont encore à l’étude, mais le club blaugrana reste très confiant. En interne, il n’y a ni précipitation ni stress. L’état-major est convaincu que l’audit sera terminé au début de la semaine prochaine, permettant l’envoi du dossier complet à la Liga, puis l’inscription des nouveaux joueurs.

Le timing est serré, puisque le FC Barcelone démarre sa saison de Liga dans quelques jours. Mais du côté du staff comme des dirigeants, la confiance est totale : Hansi Flick pourra compter sur l’ensemble de ses renforts pour le coup d’envoi du championnat.

L’attente reste donc technique, administrative, mais rien ne semble remettre en cause l’arrivée de Rashford et des autres recrues estivales. Pour le Barça, le plus dur semble déjà derrière.

