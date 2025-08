PSG, FC Barcelone : l’arbitre de la remontada fait une grande annonce !

L’arbitre allemand Deniz Aytekin, devenu célèbre le 8 mars 2017, un soir de remontada invraisemblable entre le FC Barcelone et le PSG, a annoncé qu’il allait prendre sa retraite.

Bien sûr, depuis le 31 mai dernier, tout est oublié, ou presque, du côté du PSG. Les malheurs des saisons précédentes sont désormais vus comme des étapes nécessaires vers le triomphe en Champions League face à l’Inter Milan (5-0). Mais sans doute que de nombreux supporters parisiens, malgré le sacre de 2025, ont toujours en travers de la gorge la remontada du 8 mars 2017. Une date historique pour le football qui a constitué un moment de honte ultime pour eux.

Il prendra sa retraite à la fin de la saison

Ce soir-là, en 8es de finale retour de la Champions League, le FC Barcelone a cartonné le PSG 6-1, annulant ainsi le 0-4 de l’aller, au terme d’un match à rebondissements. Le Barça a mené 3-0 en début de seconde période, Cavani a réduit le score à 3-1 à la 62e et puis, alors que tout semblait perdu, alors qu’il ne restait que cinq matches à jouer, les Blaugranas ont inscrit trois buts, dont le dernier de Sergi Roberto au bout du bout des arrêts de jeu.

Ce cauchemar, les Parisiens l’imputent à l’arbitre de la partie, l’Allemand Deniz Aytekin. Celui-ci a sifflé un pénalty très généreux au Barça et a « oublié » de sanctionner une faute de Mascherano sur Di Maria, qui partait seul au but. Sans ses erreurs, le score n’aurait pas été aussi lourd et Paris serait passé. Eh bien, bonne nouvelle pour le PSG, il ne devrait plus croiser M. Aytekin après 2026 ! Le sifflet allemand a en effet annoncé que cette saison était sa dernière. Pour rappel, même si l’UEFA a refusé de le sanctionner officiellement pour sa prestation au Camp Nou, M. Aytekin avait été écarté des matches importants pendant un long moment…