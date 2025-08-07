FC Barcelone : Flick a pris une mesure forte contre ter Stegen

En accord avec sa direction, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a décidé de retirer son brassard de capitaine à Marc-André ter Stegen, contre l’avis de ses joueurs.

Le conflit entre le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen a franchi un nouveau cap. Hier soir, les médias catalans ont assuré qu’Hansi Flick avait décidé de retirer son brassard de capitaine au gardien allemand, qui a décidé de se faire opérer sans l’aval du club et refuse depuis de signer des papiers qui permettraient au club de faire inscrire Joan Garcia sur les listes de la Liga. Une décision qui ne va pas faire l’unanimité car la plupart des joueurs ont apporté leur soutien à leurs coéquipiers.

La Fédération allemande a apporté son soutien au gardien

L’avant-saison du FC Barcelone est parasitée par de nombreux facteurs, comme l’annulation du match au Japon, puis son maintien, les conditions de déplacement très compliquées en Asie et enfin ce dossier ter Stegen. Les dirigeants catalans pensent que l’Allemand a décidé de partir en guerre avec un club qu’il fréquente depuis dix ans car il n’a pas été retenu lors du dernier match de la saison passée, ce qui l’a privé d’une prime de 3,5 M€.

La Fédération allemande a apporté son soutien à son portier, de même que le syndicat des joueurs espagnols. Mais le Barça tient bon et veut faire de ter Stegen un exemple.