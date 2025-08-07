Fraîchement débarqué en Catalogne, Marcus Rashford (27 ans) semble avoir déjà conquis le vestiaire du FC Barcelone. Son intégration se passe à merveille et les jeunes joueurs du club sont admiratifs.

Marcus Rashford n’aura pas mis longtemps pour se faire une place dans le vestiaire du FC Barcelone. Selon le quotidien Sport, l’attaquant anglais a laissé une très forte impression sur ses coéquipiers depuis son arrivée. Son attitude humble, son professionnalisme et sa bienveillance auraient séduit l’ensemble du groupe, à commencer par les cadres. Mais ce sont surtout les plus jeunes de l’effectif qui sont les plus marqués.

Des joueurs comme Guille Fernández ou d’autres éléments de la nouvelle génération barcelonaise ont grandi en regardant Rashford briller avec Manchester United. Pour beaucoup, il était une référence, un modèle, voire une idole. Le voir débarquer à leurs côtés est une forme de rêve éveillé, renforcé par l’attitude irréprochable de l’international anglais.

Rashford impressionne à tous les niveaux

Et au-delà du charisme et de l’aura, Rashford impressionne aussi balle au pied. Ses performances à l’entraînement et lors des matchs de préparation n’ont pas échappé à l’œil du staff, ni à celui des supporters. Il affiche déjà une belle complicité technique avec certains cadres offensifs du Barça et semble s’adapter sans difficulté au style de jeu catalan.

Ce début de parcours encourageant ne garantit rien sur le long terme, mais il montre que Rashford n’a pas seulement été recruté pour son nom. À Barcelone, il s’investit, il séduit, et surtout, il inspire. Prometteur.