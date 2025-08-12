FC Barcelone : coup dur pour Marcus Rahsford

Le FC Barcelone doit faire face à une mauvaise nouvelle à l’approche de l’ouverture de la Liga. Marcus Rashford, recrue phare attendue cet été, pourrait ne pas être inscrit à temps pour le match face à Majorque.

Mauvaise nouvelle à venir pour le FC Barcelone ? Dans son édition du jour, As affirme que la présence de Marcus Rashford sur la feuille de match entre Majorque et le FC Barcelone (samedi, 19h30) reste incertaine. En conséquence, l’attaque du Barça sera largement remaniée pour ce premier rendez-vous.

Selon Mundo Deportivo, les joueurs pressentis pour composer le front offensif du Barça sont Lamine Yamal, déjà très en vue lors des dernières sorties estivales, Fermin Lopez, Raphinha positionné à gauche, et Ferran Torres en pointe.

Rashford encore dans l’attente

L’absence probable de Rashford prive l’équipe d’un élément de classe internationale, capable de dynamiter les défenses adverses grâce à sa vitesse, son sens du but et son expérience en Premier League. Au-delà du simple casse-tête tactique, cette situation soulève aussi des questions sur la capacité du Barça à boucler rapidement ses formalités administratives et à finaliser les transferts dans les délais imposés par la Liga.

Pour le staff technique, c’est aussi l’occasion de mettre en lumière des jeunes talents. Rashford, lui, reste dans l’attente d’une solution rapide pour être opérationnel dès que possible. Mais pour le match inaugural, il faudra sans doute composer sans lui, et ce sera au Barça de prouver que son attaque peut survivre à cette absence.