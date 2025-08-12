FC Barcelone PHOTO : Nicki Nicole suit encore Lamine Yamal à la trace
FC Barcelone PHOTO : Nicki Nicole suit encore Lamine Yamal à la trace

Lamine Yamal (FC Barcelone)
Bastien Aubert
11 août 2025

Alors que le FC Barcelone écrasait Côme (5-0) pour s’adjuger le Trophée Joan Gamper, c’est dans les tribunes que l’attention a été captée, avec la présence remarquée de la chanteuse argentine Nicki Nicole, affichant fièrement le maillot de Lamine Yamal. 

Dimanche soir, le FC Barcelone a livré une démonstration de force face à Côme, s’imposant 5-0 lors du dernier match de préparation avant le début officiel de la saison. Mais si les exploits de l’équipe sur le terrain ont captivé les supporters, ce sont aussi les tribunes du stade qui ont attiré tous les regards.

Dans la zone VIP, la chanteuse argentine Nicki Nicole a été vue portant un maillot de Lamine Yamal. Cette apparition a ravivé les rumeurs d’une relation privilégiée entre les deux jeunes talents, qui partagent déjà une belle complicité. Leurs liens ne sont pas nouveaux : Nicki Nicole avait été aperçue à l’anniversaire privé de Yamal, et leur amitié suscite depuis beaucoup d’intérêt.

Yamal bien entouré contre Côme

Sur les réseaux sociaux, les fans ont largement commenté cette proximité, certains évoquant même un possible couple, tandis que d’autres soulignent simplement une belle histoire d’amitié entre la star montante de la musique latine et le phénomène catalan. Quoi qu’il en soit, cette présence conjointe au Joan Gamper fait sensation.

De son côté, Lamine Yamal a encore brillé sur le terrain, signant un doublé qui confirme son statut de pépite du Barça. Sa montée en puissance fait de lui l’un des joueurs les plus suivis du club catalan, et la présence de Nicki Nicole à ses côtés semble porter chance. Le duo pourrait bien devenir une nouvelle source d’inspiration, autant sur le plan sportif que médiatique…

FC BarceloneLiga
#A la une#RUMEURS

