FC Barcelone Mercato : ce chouchou d’Hansi Flick a tranché pour son avenir

Formé au FC Barcelone, qu’il a rejoint en 2016, Fermín López ne quittera pas les Blaugrana cet été.

Fermín López (22 ans), jeune milieu de terrain prometteur du FC Barcelone, ne souhaite pas quitter le club cette saison malgré l’intérêt marqué de plusieurs grands clubs anglais comme Manchester United, Chelsea ou Aston Villa. Il faut dire qu’Hansi Flick avait déjà mis son veto sur ce départ.

Fermín López prêt à affronter la concurrence

Selon Sport, bien que le FC Barcelone soit ouvert à une vente si une offre de plus de 70 millions d’euros arrivait, Fermín est convaincu de pouvoir s’imposer à long terme dans l’équipe, à l’image de légendes comme Xavi ou Iniesta, qui ont percé un peu plus tard.

Le joueur est bien intégré au club et à son environnement, ayant récemment investi dans un logement proche du centre d’entraînement. Fermín est prêt à affronter la forte concurrence pour gagner du temps de jeu, confiant dans sa progression et déterminé à réaliser son rêve de réussite avec le Barça, avec qui il a déjà disputé 88 matchs (19 buts, 11 passes décisives).