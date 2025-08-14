PSG : avant le FC Nantes, Daniel Riolo a déjà un avis bien tranché sur Chevalier 

Arrivé cette semaine au PSG et déjà titulaire face à Tottenham en Supercoupe d’Europe (2-2, 4 tab 3), Lucas Chevalier (23 ans) a connu des hauts et des bas. Daniel Riolo salue son mental, capable de redresser son équipe malgré une erreur initiale.

Lucas Chevalier a vécu des montagnes russes lors de ses débuts en Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Arrivé cette semaine au PSG, le gardien n’avait jamais eu l’occasion de jouer avec ses nouveaux coéquipiers, et le contexte semblait loin d’être idéal pour lui.

Daniel Riolo souligne pourtant sa performance. « Le gars, cette semaine il arrive, il n’a jamais joué avec ses coéquipiers, le contexte n’est pas favorable, oui il fait une boulette, mais derrière ça ne le plombe pas, c’est lui qui redresse son équipe aux pénaltys. J’ai envie de dire bravo Chevalier », a-t-il analysé au micro de RMC Sport.

Malgré une faute de main initiale, Chevalier a su rester concentré et décisif lors de la séance de tirs au but, offrant une victoire précieuse au PSG (2-2, 4 tab 3). Sa résilience et son sang-froid dans les moments cruciaux séduisent déjà les supporters et pourraient faire de lui un élément clé du LOSC pour la saison à venir. Riolo en semble convaincu.