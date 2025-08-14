ASSE Mercato : Kilmer Sports calme le jeu, moins de recrues à l’horizon !

Selon Peuple Vert, l’ASSE n’est plus dans l’urgence pour renforcer son effectif. Kilmer Sports devrait désormais se concentrer sur des ajustements ciblés, en cas de départs ou d’opportunités de marché.

🟥 Rumeur

Après un début de mercato actif, l’AS Saint-Étienne semble lever le pied. Peuple Vert confirme que le club forézien ne cherche plus à tout prix à recruter et devrait calmer le jeu concernant les arrivées. N’étant plus dans l’urgence sur des postes clés, les dirigeants stéphanois privilégieront désormais des ajustements ciblés de l’effectif.

Concrètement, cela signifie que seules les opportunités exceptionnelles ou les besoins liés à des départs entraîneront de nouvelles recrues. Greffée sur les trois premières journées de Ligue 2, cette stratégie permet au club de rester prudent financièrement tout en gardant une certaine flexibilité pour améliorer l’équipe si nécessaire.

Pour les supporters, cela pourrait signifier moins de grands mouvements spectaculaires mais davantage de renforts réfléchis et cohérents avec le projet sportif. L’ASSE mise donc sur la stabilité et l’optimisation de son effectif pour la suite de la saison, plutôt que sur une frénésie de transferts.

« Le coup d’œil de But FC »

« S’il est légitime de penser que l’ASSE va attendre les trois premières journées de Ligue 2 pour réajuster son effectif, le dégraissage et la recherche d’un milieu défensif plus un meneur de jeu devraient remplir la dernière ligne droite du mercato estival. »