ASSE : les Verts ont franchi un gros cap, Horneland se frotte les mains

Eirik Horneland se réjouit des nombreuses recrues qui ont intégré l’organigramme de l’ASSE cet été.

Il y a eu beaucoup de mouvements cet été à l’ASSE, et pas seulement au sein de l’effectif. Si le préparateur physique Benjamin Guy et Thierry Cotte, responsable de la performance, ont quitté le Forez, de nouvelles têtes sont arrivées, la plupart en provenance du Royaume-Uni. David Tivey et Calum Daley sont arrivés à la préparation physique, Donough Holohan à la tête de la performance, et le Belge Alexandre Lousberg pour diriger aux côtés de Loïc Perrin la cellule de recrutement. Une cellule où Pedro Castelo Branco Ferreirinha, Freddy Ferreira, Guillaume Leleu et Uli Schier ont fait eux aussi leur arrivée, tout comme le Grec Foivos Papastaikoudis en tant que psychologue. 9 recrues qui montrent le souhait de Kilmer Sports de restructurer en profondeur le club forézien, ce qui semble emballer Eirik Horneland.

« On a accueilli dans le staff des membres d’une très grande expérience, d’une très grande qualité »

« Il y a eu beaucoup de changements, de grands noms sont arrivés, avec beaucoup d’expérience, a confié le Norvégien. Il faut maintenant tirer l’avantage de cette expérience. Le club a passé un gros cap dans sa structuration. On a accueilli dans le staff des membres d’une très grande expérience, d’une très grande qualité, qui ont une grande connaissance du milieu. On est en train de trouver la meilleure manière de travailler tous ensemble. » Selon Horneland, les bienfaits de ses arrivées se font déjà ressentir… « Ils sont tous arrivés avec beaucoup d’énergie. Notre sujet désormais est d’arriver à exploiter leurs compétences du mieux qu’on peut et sur la durée. Le club a franchi un cap énorme avec ces arrivées, dans la performance, dans le domaine médical, dans la préparation physique et mentale. C’est une bonne nouvelle. Il faut que tous ces nouveaux membres, services et départements apprennent à travailler ensemble pour que ça serve le club dans le futur. »