Real Madrid Mercato : une bombe se prépare avec Vinicius Jr
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : les Verts ont franchi un gros cap, Horneland se frotte les mains

ASSE : les Verts ont franchi un gros cap, Horneland se frotte les mains
Laurent Hess
13 août 2025

Eirik Horneland se réjouit des nombreuses recrues qui ont intégré l’organigramme de l’ASSE cet été.

Il y a eu beaucoup de mouvements cet été à l’ASSE, et pas seulement au sein de l’effectif. Si le préparateur physique Benjamin Guy et Thierry Cotte, responsable de la performance, ont quitté le Forez, de nouvelles têtes sont arrivées, la plupart en provenance du Royaume-Uni. David Tivey et Calum Daley sont arrivés à la préparation physique, Donough Holohan à la tête de la performance, et le Belge Alexandre Lousberg pour diriger aux côtés de Loïc Perrin la cellule de recrutement. Une cellule où Pedro Castelo Branco Ferreirinha, Freddy Ferreira, Guillaume Leleu et Uli Schier ont fait eux aussi leur arrivée, tout comme le Grec Foivos Papastaikoudis en tant que psychologue. 9 recrues qui montrent le souhait de Kilmer Sports de restructurer en profondeur le club forézien, ce qui semble emballer Eirik Horneland.

« On a accueilli dans le staff des membres d’une très grande expérience, d’une très grande qualité »

« Il y a eu beaucoup de changements, de grands noms sont arrivés, avec beaucoup d’expérience, a confié le Norvégien. Il faut maintenant tirer l’avantage de cette expérience. Le club a passé un gros cap dans sa structuration. On a accueilli dans le staff des membres d’une très grande expérience, d’une très grande qualité, qui ont une grande connaissance du milieu. On est en train de trouver la meilleure manière de travailler tous ensemble. » Selon Horneland, les bienfaits de ses arrivées se font déjà ressentir… « Ils sont tous arrivés avec beaucoup d’énergie. Notre sujet désormais est d’arriver à exploiter leurs compétences du mieux qu’on peut et sur la durée. Le club a franchi un cap énorme avec ces arrivées, dans la performance, dans le domaine médical, dans la préparation physique et mentale. C’est une bonne nouvelle. Il faut que tous ces nouveaux membres, services et départements apprennent à travailler ensemble pour que ça serve le club dans le futur. »

ASSEMercato
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet